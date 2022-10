Ateliers bien-être et bain de forêt en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

19 octobre 2022

Forêt de Villecartier

2022-10-19 – 2022-10-19

Moulin de la Foret Forêt de Villecartier

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Atelier de découverte et de partage autour de plusieurs pratiques de bien-être et de santé : bains de forêt, yoga et Gi Gong. Ateliers animés par trois professionnelles : Sophie Milbeau, sylvothérapeuthe, Roxanne Pernot, professeur de Yoga et Elodie Besse, professeur d’arts énergétiques et martiaux chinois. Informations sur le point de rendez-vous sur inscription. Inscription obligatoire +33 2 99 18 40 73 Moulin de la Foret Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse

