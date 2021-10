La baule 53,avenue Franchet d'Esperey 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Ateliers Bien Être en plein air 53,avenue Franchet d’Esperey 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

” Prendre soin du corps, apaiser le cœur, libérer l’esprit. ” > mardi 26 octobre : Pause MétamORf’OSE ! En duos parent/enfant 6/10 ans, 14h30/16h. St André des eaux. > mercredi 27 octobre : Sophro-méditation d’automne pour tous, 14h/15h. La Baule, parc des Dryades. > mercredi 27 octobre : Pause MétamORf’OSE plein air ! Duo parent/enfant 6/10 ans, 15h/16h30. La Baule, parc des Dryades. > vendredi 29 octobre : Marche sophro-méditative à Pen Bé pour tous, 11h/12h30 Assérac > mardi 2 novembre : sophro-méditation d’automne pour tous, 14h/15h. La Baule, parc des Dryades. > mardi 2 novembre : pause métamORf’OSE ! duos parent/enfant 6/10 ans, 15h/16h30. La Baule, parc des Dryades. > mercredi 3 novembre : Marche sophro-méditative à Pen Bé pour tous : 11h/12h30. 14h/15h30 Assérac Infos/réservations : 06 43 46 78 60. www.therhapies.com ” Prendre soin du corps, apaiser le cœur, libérer l’esprit. ” > mardi 26 octobre : Pause MétamORf’OSE ! En duos parent/enfant 6/10 ans, 14h30/16h. St André des eaux. > mercredi 27 oct… 53,avenue Franchet d’Esperey 44500 La baule 53, avenue Franchet d’Esperey 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

