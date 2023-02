ATELIERS BIEN-ÊTRE DO-IN Boujan-sur-Libron Catégories d’Évènement: Boujan-sur-Libron

ATELIERS BIEN-ÊTRE DO-IN, 19 février 2023, Boujan-sur-Libron . ATELIERS BIEN-ÊTRE DO-IN 40 Rue de la Margeride Boujan-sur-Libron Herault

2023-02-19 10:30:00 10:30:00 – 2023-02-19 12:00:00 12:00:00 Boujan-sur-Libron

Herault Venez découvrir le Do-In, auto-massage.

Pratique venue d’Asie, il s’agit d’un ensemble de mouvements qui visent à équilibrer, régulariser et établir une libre circulation de l’énergie à l’intérieur de notre corps.

En harmonisant les émotions, les exercices proposés apportent l’équilibre entre corps, mental et esprit.

Benoît vous transmet ces exercices, articulés autour des différentes saisons et méridiens d’énergie correspondants, afin de vous donner un moyen quotidien d’agir sur votre énergie et votre vitalité, quotidiennement! Pas de limites d’âge ou de conditions physiques, la pratique s’adapte à vous.

Pas de limite d’âge ni de condition physique, la pratique s’adapte à vous.

Prêt de tapis sur place.

Sur réservation. Boujan-sur-Libron

