Ateliers « bien être » de la quinzaine Féminin pluriel.le au centre Social de Figeac Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo Figeac, samedi 16 mars 2024.

Ateliers « bien être » de la quinzaine Féminin pluriel.le au centre Social de Figeac Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo Figeac Lot

Dans le cadre de la quinzaine féminin pluriel.le, le centre social vous convie à deux ateliers Atelier DIY le bien-être à travers les plantes avec Nathalie Richard, esthéticienne et Atelier bien-être les cycles menstruels, ça se gère ? avec Caroline Testa et Léontine Bonne.

Mardi 12 mars (14h-16h) Atelier DIY le bien-être à travers les plantes avec Nathalie Richard, esthéticienne.

Samedi 16 mars (14h-17h) Atelier bien-être les cycles menstruels, ça se gère ? avec Caroline Testa et Léontine Bonne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo 8, place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie

L’événement Ateliers « bien être » de la quinzaine Féminin pluriel.le au centre Social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Figeac