Ateliers Bien-être au Domaine de Sirius Montferrand-du-Périgord, 8 mai 2022, Montferrand-du-Périgord.

Ateliers Bien-être au Domaine de Sirius Lieu dit Boulègue Domaine de Sirius Montferrand-du-Périgord

2022-05-08 – 2022-05-08 Lieu dit Boulègue Domaine de Sirius

Montferrand-du-Périgord Dordogne Montferrand-du-Périgord

EUR 24 50 Dim 8 mai // Atelier alimentation : se sentir bien dans son corps, mincir sans régime.

Jeu 19 mai // Atelier énergétique : Alignement et ancrage. Rituels du matin et du soir.

Sam 21 mai // Atelier alimentation : Les aliments clés. Comment se faire du bien tout en restant dans le plaisir.

Mar 31 mai // Atelier forme : bien dans sa tête, bien dans son corps. Méthode pour s’affirmer. Prendre du recul.

Jeu 9 juin // Atelier nutrition : comprendre les grands principes du rééquilibrage alimentaire.

Sam 11 juin // Atelier gestion du stress : à la découverte des méthodes pour se ressourcer et lâcher-prise.

Mar 14 juin // Soirée Pleine lune (super lune) dîner et atelier, le rôle des astres dans notre vie. Rituels de pleine lune, mantras et bols tibétains.

Sam 25 juin // Atelier alimentation : à la découverte de la pâtisserie vegan, comprendre le sans gluten.

Dim 8 mai // Atelier alimentation : se sentir bien dans son corps, mincir sans régime.

Jeu 19 mai // Atelier énergétique : Alignement et ancrage. Rituels du matin et du soir.

Sam 21 mai // Atelier alimentation : Les aliments clés. Comment se faire du bien tout en restant dans le plaisir.

Mar 31 mai // Atelier forme : bien dans sa tête, bien dans son corps. Méthode pour s’affirmer. Prendre du recul.

Jeu 9 juin // Atelier nutrition : comprendre les grands principes du rééquilibrage alimentaire.

Sam 11 juin // Atelier gestion du stress : à la découverte des méthodes pour se ressourcer et lâcher-prise.

Mar 14 juin // Soirée Pleine lune (super lune) dîner et atelier, le rôle des astres dans notre vie. Rituels de pleine lune, mantras et bols tibétains.

Sam 25 juin // Atelier alimentation : à la découverte de la pâtisserie vegan, comprendre le sans gluten.

+33 6 76 50 22 53

Dim 8 mai // Atelier alimentation : se sentir bien dans son corps, mincir sans régime.

Jeu 19 mai // Atelier énergétique : Alignement et ancrage. Rituels du matin et du soir.

Sam 21 mai // Atelier alimentation : Les aliments clés. Comment se faire du bien tout en restant dans le plaisir.

Mar 31 mai // Atelier forme : bien dans sa tête, bien dans son corps. Méthode pour s’affirmer. Prendre du recul.

Jeu 9 juin // Atelier nutrition : comprendre les grands principes du rééquilibrage alimentaire.

Sam 11 juin // Atelier gestion du stress : à la découverte des méthodes pour se ressourcer et lâcher-prise.

Mar 14 juin // Soirée Pleine lune (super lune) dîner et atelier, le rôle des astres dans notre vie. Rituels de pleine lune, mantras et bols tibétains.

Sam 25 juin // Atelier alimentation : à la découverte de la pâtisserie vegan, comprendre le sans gluten.

Domaine_de_sirius

Lieu dit Boulègue Domaine de Sirius Montferrand-du-Périgord

dernière mise à jour : 2022-05-07 par