Ateliers | Bien Dormir avec la sophrologie Salle municipale du Perray, 9 octobre 2021, Nantes.

2021-10-09

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non En fonction du quotient familial

ATELIERS Bien Dormir avec la Sophrologie Atelier de sophrologie Animé par : Emmanuel Crouail, Sophrologue “C’est par le sommeil que commence notre existence” écrivait le biologiste Georges-Louis BUFFON. Qui peut vivre sans dormir ? C’est une ressource naturelle à disposition. Au cours de ces deux ateliers, Epsylon vous propose d’expérimenter des pratiques de sophrologie pour vous détendre, mieux vous connaître, et mettre en place de nouvelles habitudes pour bien dormir. En alternant pratiques et théories, nous espérons que ce moment sera vivant et participatif. Engagement sur un cycle de 2 ateliers. Cycle 1 : Le 9 octobre et 23 octobre 2021 (Perray) Cycle 2 : Le 6 novembre et le 20 novembre 2021 (Perray) Cycle 3 : Le 4 décembre et le 18 décembre 2021 (Perray) Cycle 4 : Le 5 et le 19 février 2022 (La Mano) Cycle 5 : Les 9 et 23 avril 2022(La Mano) Public : Adultes, à partir de 17 answww.associationepsylon.com/bien-dormir

Salle municipale du Perray 85 Rue du Perray Doulon – Bottière Nantes