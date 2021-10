Paris Salle Saint-Joseph Paris ATELIERS BIBLIQUES DU JEUDI Salle Saint-Joseph Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Ateliers « Bible&Art » ou « voir pour reconnaître la Parole de Dieu » Le jeudi, **15h-17h**, **_salle St-Joseph_** chaque semaine (sauf vacances scolaires). Nous nous proposons de nous mettre à l’ouvrage ensemble en deux temps : tout d’abord, VOIR avec nos yeux ce qui nous est donné à voir dans une œuvre d’Art, en résistant fortement à interpréter ou encore à dire ce que nous savons, puis dans un second temps, RECONNAÎTRE, à partir de ce que nous avons vu, ce que l’œuvre éclaire du Mystère chrétien, et que nous entendons dans la Parole de Dieu. Avec le P. WJ de Vandière et Mme Françoise Le Graverend _Pas d’inscription préalable. Renseignements à l’accueil de la paroisse._ ### Les ateliers du jeudi soir ou « la lecture participative de l’Exode » A **20h-21h15**, après le temps d’adoration de 19h à l’ancienne église, nous nous retrouvons salle St-Joseph pour une lecture de l’Exode, Bible et crayons en mains ! L’objectif est de revivre l’expérience de libération des Hébreux telle qu’elle est décrite dans le livre de l’Exode. Coordinateurs : Mme Sylvie de Vulpillières et Père William-Jean de Vandière. _Pas d’inscription préalable._ Ateliers « Bible&Art » et ateliers du jeudi soir ou « la lecture participative de l’Exode » Salle Saint-Joseph 4 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris

