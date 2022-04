Ateliers Bébés-Signeurs – thème animaux Boutique bulle de bien naitre Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Ateliers Bébés-Signeurs – thème animaux Boutique bulle de bien naitre, 2 avril 2022, Poitiers. Ateliers Bébés-Signeurs – thème animaux

du samedi 2 avril au samedi 25 juin à Boutique bulle de bien naitre

Atelier Bébés Signes 17h – 18h Histoires et comptines pour signer avec bébé. Grands frères et sœurs les bienvenus ? – samedi 2 avril sur les animaux ??? – samedi 25 juin dsur les emotions ??? 25 euros pour la famille. Inscription : [[elodie.bonneau@live.fr](mailto:elodie.bonneau@live.fr)](mailto:elodie.bonneau@live.fr) ou 0667541736. Au plaisir de vous rencontrer ? Les Parents’aise d’Elodie

sur inscription – séance unique

Venez partager un moment de plaisir avec votre enfant autour de comptines et chansons où les signes de la LSF s’inviteront dans une ambiance conviviale et ludique! Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-06-25T17:00:00 2022-06-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Boutique bulle de bien naitre Adresse 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Boutique bulle de bien naitre Poitiers Departement Vienne

Boutique bulle de bien naitre Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Ateliers Bébés-Signeurs – thème animaux Boutique bulle de bien naitre 2022-04-02 was last modified: by Ateliers Bébés-Signeurs – thème animaux Boutique bulle de bien naitre Boutique bulle de bien naitre 2 avril 2022 Boutique bulle de bien naitre Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne