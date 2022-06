Ateliers Bébés-signeurs Geaune, 25 juin 2022, Geaune.

Ateliers Bébés-signeurs Geaune

2022-06-25 – 2022-06-25

Geaune 40320

Marie Ducos vous fera découvrir et jouer avec la langue des signes, à travers comptines et petites histoires animées. Joie et bonne humeur garanties pour cet atelier BB-signeurs à partager avec votre petit de 8 mois à 3 ans

Gratuit Sur inscription

+33 5 58 44 50 01

Pixabay

Geaune

dernière mise à jour : 2022-06-03 par