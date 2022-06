Ateliers « bébés lecteurs » Champagnac-de-Belair, 5 juillet 2022, Champagnac-de-Belair.

Ateliers « bébés lecteurs »

Médiathèque Champagnac-de-Belair Dordogne

2022-07-05 10:00:00 – 2022-07-05 11:30:00

Champagnac-de-Belair

Dordogne

Champagnac-de-Belair

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou…

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou…

+33 5 53 03 68 50

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou…

Médiathèques Dronne et Belle

Champagnac-de-Belair

dernière mise à jour : 2022-06-27 par