Ateliers BD Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers BD Médiathèque Hélène Berr, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 21 mai 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 14 mai 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 09 avril 2022

de 14h00 à 17h00

gratuit

Cycle de 4 séances pour apprendre à raconter des histoires en BD, du scénario à la planche, en passant par le storyboard Ouverts à tous, ces ateliers se proposent de décrypter les codes de la narration par l’image à travers la construction du storyboard.

Pour les mordus de dessin, qui souhaitent passer du storyboard à la réalisation d’une planche de BD, un atelier exceptionnel, animé par l’auteur de BD Borris viendra clore ce cycle le samedi 25 juin. De 14 à 17 h, les samedis :

– 9 avril

– 14 mai

– 21 mai

– 25 juin (animé par Borris)

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Sur inscription (pour une ou plusieurs dates) Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Atelier;BD

Date complète :

2022-04-09T14:00:00+01:00_2022-04-09T17:00:00+01:00;2022-05-14T14:00:00+01:00_2022-05-14T17:00:00+01:00;2022-05-21T14:00:00+01:00_2022-05-21T17:00:00+01:00;2022-06-25T14:00:00+01:00_2022-06-25T17:00:00+01:00

couvertures cop. Delcourt, Glénat, Impressions nouvelles

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers BD Médiathèque Hélène Berr 2022-04-09 was last modified: by Ateliers BD Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 9 avril 2022 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris