Ateliers BD – Formula Bula Médiathèque Françoise Sagan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 3 au 31 juillet 2021 :

samedi de 14h30 à 16h30

gratuit

Formula Bula prend ses quartiers d’été à la médiathèque Françoise Sagan ! Chaque samedi, un atelier d’initiation à la BD est proposé pour les 7-10 ans. Formula Bula s’engage avec la médiathèque Françoise Sagan à animer des ateliers autour de la pratique de la bande dessinée. Ces ateliers proposent à un jeune public une approche ludique et créative des spécificités de de la bande dessinée au en passant par la création de personnages, la narration, le séquençage, le format, etc. — Atelier 1 – LES AVENTURES DE … Dans cet atelier, tu pourras créer de toutes pièces ton personnage et raconter une histoire avec !

Tu repartiras avec un carnet contenant le passeport de ton personnage et la courte BD que tu auras réalisé. Samedi 3 juillet – 14 h30 — Atelier 2 – CA GRILLE DES CASES ! Tu aimes contourner les règles ? Cet atelier est fait pour toi !

Dans cet atelier, tu apprendras à à créer une histoire en t’appropriant deux grilles de BD. Samedi 17 juillet – 14 h30 — Atelier 3 – STRIP STORY Dans cet atelier, nous créerons un strip de quatre cases qui devra résumer une histoire (film, BD, roman, conte…).

Tu feras ensuite deviner ton histoire aux autres et chacun partagera ses références culte. Samedi 24 juillet – 14 h30 — Atelier 4 – CARNET EXQUIS Dans cet atelier, tu créeras de A à Z un objet-livre-relié et pensé à la manière d’un cadavre exquis.

Tu repartiras avec ton carnet drôle, surprenant et coloré et pleins d’histoires à faire lire à tes proches ! Samedi 31 juillet – 14h30 — Ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans

Ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans

Gratuit sur inscription

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Contact :Médiathèque Françoise Sagan 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Formula Bula

