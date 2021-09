Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Ateliers “Bâtons magiques cyberpunk” Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Ateliers “Bâtons magiques cyberpunk” Lambesc, 9 octobre 2021, Lambesc. Ateliers “Bâtons magiques cyberpunk” 2021-10-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 11:30:00 11:30:00 Place des Etats Généraux 1er étage salle des Associations

Les jeunes aventuriers sont amenés à créer un bâton fait d'objets recyclés et de peintures pour survivre dans les "mondes d'après". Ils seront guidés par le plasticien Thibaud Langlumé (du Collectif Thizan) afin de concevoir un bâton dont les éléments décoratifs correspondront à des pouvoirs futuristes (attaques, guérisons, communication) et pourront remporter avec eux leur création.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Place des Etats Généraux 1er étage salle des Associations Ville Lambesc lieuville 43.65536#5.26273