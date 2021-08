Ateliers avec Mathieu Tremblin FLOW, 6 septembre 2021, Lille.

Ateliers avec Mathieu Tremblin

du lundi 6 septembre au jeudi 9 septembre à FLOW

o les 6 & 7 septembre de 17h30 à 19h : Un herbier de plantes et de signes est constitué selon un principe collaboratif au cours d’arpentages de la ville. Les relevés prennent la forme de dessins d’observation de mauvaises herbes, de plantes rudérales et fleurs sauvages et de graffitis, slogans, ornements et pseudonymes. Cet herbier collectif est déployé dans l’espace public par voie d’affichage sous la forme d’une série de planches au format A1 reprenant des dessins agrandis légendés. o les 8 & 9 septembre de 17h30 à 19h : Une légende urbaine est élaborée autour d’une persona fictive selon un principe collaboratif. Chacun·e participe à la rédaction d’un récit biographique qui est ensuite transposé et inscrit dans la ville au blanc de Meudon ou à la craie. L’ensemble des inscriptions est consigné dans un fanzine. Ateliers proposés dans le cadre de l’exposition Graffomanie, en partenariat avec l’association Traffic et l’Espace le Carré

Gratuit, inscription sur flow@mairie-lille.fr

redécouvrez le quartier Moulins aux côtés de Mathieu Tremblin

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



