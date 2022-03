Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative), 3 avril 2022, Villeurbanne. Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl.

le dimanche 3 avril à Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative)

**Atelier – Sapriscroute, Scroute a perdu son papa Screute ! – De 4 à 7 ans** Viens aider à le retrouver en écrivant son histoire à plusieurs mains ! Avec **Swann Meralli**. **Atelier – Dessin magique – A partir de 6 ans** Découvre une technique de dessin au trait pour reproduire un animal d’après un modèle sur le papier, comme par magie. Avec **Audrey Calleja.** **Atelier – illustration – Portrait collage – A partir de 5 ans** Réalise le portrait d’un personnage inventé à la manière des dadaïstes / surréalistes. Avec **Valeria Docampo.** **Atelier – Comment t’imagines-tu plus tard ? – De 7 à 11 ans** Avec du papier découpé, représente-toi comme tu te vois…. Avec **Johanna Salleyron** et **Lucie Sillard.** **Atelier – Dessine, découpe, colle pour faire grandir des idées collectives – De 7 à 11 ans** À partir d’un conte, chacun est invité à commencer une image qui tournera pour être continuée par d’autres afin de faire grandir ensemble des illustrations. Avec **Amandine Corompt** et **Mathilde de la Gastine.** **Atelier – Anim’papier – De 7 à 11 ans** A partir de papiers, crée ton animal imaginaire et fais le bouger ! Avec **Salomé Tribet** et **Vicky Verdonck**. **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Rendez-vous à la Maison des Spectacles et des Ateliers pour divers ateliers avec la complicité des invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Émile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T15:30:00;2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Adresse 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 2022-04-03 was last modified: by Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 3 avril 2022 Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon