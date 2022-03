Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative), le dimanche 3 avril à 10:30

**Atelier – À l’encre de Chine – A partir de 5 ans** Dessine à l’encre de Chine et avec d’autres matériaux autour des livres Un éléphant ne peut pas monter dans un arbre (Rue du Monde) et Momoko, une enfance japonaise (Rue du Monde). Avec **Kotimi.** **Atelier – Le bestiaire de l’étrange – De 7 à 10 ans** Crée des animaux hybrides, en explorant les motifs des matières animales et leurs formes, et en jouant à la manière du cadavre exquis. Avec **Anaïs Massini.** **Atelier – De case en case – De 7 à 11 ans** En trois cases, fais grandir ton personnage de bande dessinée. Avec **Hélène Pilière** et **Salomé Dupont**. **Atelier – Mamie Adèle et papi Anatole – De 7 à 11 ans** À partir d’un personnage connu, Mortelle Adèle (Bayard Jeunesse), Lulu (BD Kids), Pico (Dargaud), Anatole Latuile (BD Kids)… Transforme-le au fil des années… Avec **Catherine Petit.** **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Rendez-vous à la Maison des Spectacles et des Ateliers pour divers ateliers avec la complicité des invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Émile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-03T10:30:00 2022-04-03T12:00:00

