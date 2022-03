Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative), 2 avril 2022, Villeurbanne. Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl.

le samedi 2 avril à Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative)

**Atelier – Barbouillez ! – De 4 à 7 ans** Par la technique de découpage, en utilisant des feuilles colorées, crée un des personnages des histoires de l’auteur et illustrateur Tullio Corda. Avec **Tullio Corda**. **Atelier – Lettre à mon futur moi – De 7 à 11 ans** Amuse-toi à créer une petite carte pop-up où tu pourras mettre ce que tu aimerais être plus tard. Si tu gardes cette carte, tu pourras l’ouvrir une fois adulte pour voir si tu as réussi à accomplir ton rêve. Avec **Louna Gauriaud** et **Emma Wos**. **Atelier – Au fil des pages – De 6 à 10 ans** Dans un petit cahier, dessine au fil des pages le bébé que tu étais, comment tu es aujourd’hui et comment tu t’imagines plus tard. Avec **Héloïse Romain** et **Morgane Barthas**. **Atelier – Immense nature – De 7 à 11 ans** Participe à une fresque collective en faisant pousser la végétation de demain… Avec **Lola Rorato** et **Apolline Bescher.** **Atelier – Ça pousse ! – De 7 à 11 ans** À l’aide de graines de plantes et fruits originales, imagine ce qu’elles deviendront une fois grandes ! Avec **Gabrielle Fauvet** et **Flora Martinez**. **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Rendez-vous à la Maison des Spectacles et des Ateliers pour divers ateliers avec la complicité des invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Émile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T15:30:00;2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Adresse 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 2022-04-02 was last modified: by Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 2 avril 2022 Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon