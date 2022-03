Ateliers avec les invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Emile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

**Atelier – Souvenirs en couleur – De 7 à 10 ans** Autour des souvenirs qu’on a envie de garder avec soi en grandissant, peins des images avec la technique colorée utilisée pour le livre _Le plus bel été du monde_ (encres de couleur). Avec **Delphine Perret.** **Atelier – Autoportrait perché – A partir de 10 ans** Imagine et dessine, à l’image de Côme, le héros du Baron Perché (Éditions Jungle), comment tu serais si tu vivais les trois prochaines années de ta vie dans les arbres. Avec **Claire Martin**. **Atelier – Que voudrais-tu te dire quand tu auras 30 ans ? – De 7 à 11 ans** En quelques cases de bande dessinée, imagine une rencontre avec ton toi adulte. Que lui dirais-tu ? Avec **Mathilde Conrad** et **Mael Martial**. **Atelier- Dessine les différentes étapes de ta croissance – De 7 à 11 ans** Dans une petite BD de 4 cases, dessine-toi dans 4 moments différents de ta future vie. Avec **Clémentine Lemaire** et **Fiona Guillot.** **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Rendez-vous à la Maison des Spectacles et des Ateliers pour divers ateliers avec la complicité des invité·es de la Fête du livre et des étudiant·es de l’école Émile-Cohl. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

