Ateliers avec la ferme du Mathou Musée Pierre Corneille Petit-Couronne, samedi 18 mai 2024.

Ateliers avec la ferme du Mathou La ferme du Mathou sera présente avec les animaux préférés des enfants et des plus grands. Des activités autour du four à pain seront proposées avec cuissons de petits pains et dégustations de confit… Samedi 18 mai, 15h00, 19h00 Musée Pierre Corneille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

La ferme du Mathou sera présente avec les animaux préférés des enfants et des plus grands. Des activités autour du four à pain seront proposées avec cuissons de petits pains et dégustations de confitures et pesto. Un atelier pressage de pommes est également au menu ! Sans oublier les animations musicales.

Musée Pierre Corneille 502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 02 35 68 13 89 http://www.museepierrecorneille.fr Dans cette maison à pans de bois du XVIIe siècle et son charmant jardin sont évoqués la vie et l’œuvre de Pierre Corneille ainsi que la vie quotidienne de cette époque. Depuis 1879, le musée est installé dans l’ancienne « Maison des Champs » ayant appartenu à la famille Corneille de 1608 à 1686. Elle est située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Rouen. Entièrement remeublée avec du mobilier normand du XVIIe siècle, cette maison à colombage évoque la vie quotidienne et l’œuvre de Pierre Corneille: gravures, portraits, sculptures, éditions originales ainsi que celles de son frère Thomas ou de ses contemporains, Molière, Fontenelle… Habilement restaurés, le verger, le potager, un puit et son auge, le four à pain au toit de chaume complètent le parcours.

© Musée Pierre Corneille

© Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie