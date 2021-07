Paris Halte humanitaire - Mairie du 1er arrondissement Paris Ateliers avec des primo-arrivants Halte humanitaire – Mairie du 1er arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Halte humanitaire – Mairie du 1er arrondissement, le dimanche 5 septembre à 15:00

Rendre la culture accessible à un public primo-arrivant à travers des ateliers de pratique artistique hebdomadaires, c’est contribuer à son intégration (langue, culture, socialisation) et lui ouvrir un espace d’expression, d’ouverture aux autres et de valorisation de soi. C’est aussi pour lui l’occasion d’assister à des parcours d’intégration réussis en la personne des artistes exilés. Ces ateliers sont vecteurs d’insertion professionnelle pour les artistes de l’aa-e qui les conduisent et d’inclusion sociale pour le public ciblé. Rendre la culture accessible à un public primo-arrivant à travers des ateliers de pratique artistique hebdomadaires. Halte humanitaire – Mairie du 1er arrondissement 4 place du Louvre 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T19:00:00

