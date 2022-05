Ateliers aux jardins à vivre EPSM Lille-Métropole Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Ateliers aux jardins à vivre EPSM Lille-Métropole, 3 juin 2022, Armentières. Ateliers aux jardins à vivre

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à EPSM Lille-Métropole

Et pourquoi pas un atelier de composition de jardinière aux jardins à vivre ? L’équipe des jardins à vivre vous invite à réaliser une jardinière. Conseils en art floral, techniques et harmonie.

Inscription préalable et obligatoire – Nombre de places limité

L’équipe des jardins à vivre vous invite à composer une jardinière qui sera exposée dans le parc de l’EPSM Lille-Métropole. Conseils en art floral, techniques et harmonie. EPSM Lille-Métropole 104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T11:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T14:00:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T14:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu EPSM Lille-Métropole Adresse 104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières Ville Armentières lieuville EPSM Lille-Métropole Armentières Departement Nord

EPSM Lille-Métropole Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Ateliers aux jardins à vivre EPSM Lille-Métropole 2022-06-03 was last modified: by Ateliers aux jardins à vivre EPSM Lille-Métropole EPSM Lille-Métropole 3 juin 2022 Armentières Epsm lille métropole Armentières

Armentières Nord