Ateliers autour du nouveau compost Restaurant Universitaire Campus Santé Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers autour du nouveau compost Restaurant Universitaire Campus Santé, 25 janvier 2022, Nantes. Ateliers autour du nouveau compost

du mardi 25 janvier au jeudi 27 janvier à Restaurant Universitaire Campus Santé

L’Anophele (asso étudiante du campus santé) nous a contacté pour que l’on puisse animer quelques ateliers à l’occasion de l’inauguration du point de collecte de biodéchets. Il ne s’agit pas d’un nouveau point à part entière, mais à partir du 31/01, les étudiants pourront utiliser celui du CROUS au niveau du RU rue Ricordeau. Le campus santé va inaugurer un point de collecte de biodéchets. GC x Anophele x Génération Équitable Restaurant Universitaire Campus Santé Boulevard Jean Monnet 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T11:30:00 2022-01-25T13:30:00;2022-01-26T11:30:00 2022-01-26T13:30:00;2022-01-27T11:30:00 2022-01-27T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Restaurant Universitaire Campus Santé Adresse Boulevard Jean Monnet 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Restaurant Universitaire Campus Santé Nantes Departement Loire-Atlantique

Restaurant Universitaire Campus Santé Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ateliers autour du nouveau compost Restaurant Universitaire Campus Santé 2022-01-25 was last modified: by Ateliers autour du nouveau compost Restaurant Universitaire Campus Santé Restaurant Universitaire Campus Santé 25 janvier 2022 Nantes Restaurant Universitaire Campus Santé Nantes

Nantes Loire-Atlantique