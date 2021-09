Lons-le-Saunier Musée des Beaux Arts Jura, Lons-le-Saunier Ateliers autour du Néolithique Musée des Beaux Arts Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Ateliers autour du Néolithique Musée des Beaux Arts, 17 septembre 2021, Lons-le-Saunier. Ateliers autour du Néolithique

le vendredi 17 septembre à Musée des Beaux Arts

Pratique d’ateliers autour du Néolithique (au choix : faire du feu, l’alimentation, la dendrochronologie, maquette de village, poterie) couplé à une visite de l’exposition temporaire “Néolithique. Les villages de Chalain et Clairvaux, patrimoine de l’humanité”.

Nombre de places limité | Inscription obligatoire

Ateliers au choix ! Musée des Beaux Arts Place Philibert de Chalon 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse Place Philibert de Chalon 39000 Lons-le-Saunier Ville Lons-le-Saunier lieuville Musée des Beaux Arts Lons-le-Saunier