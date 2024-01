Ateliers autour des savoir-faire textiles et de l’upcycling Atelier Réna Besançon, jeudi 3 octobre 2024.

Je propose régulièrement des ateliers artistiques inspirés de ma pratique d’upcycling, ainsi que des ateliers autour des savoir faire textiles.

Les personnes participantes peuvent apprendre par exemple :

– à tricoter, crocheter, coudre

– les bases du tissage ou du macramé

– la broderie main

– des techniques de réparation de vêtements

– à upcycler des matériaux pour faire des bijoux ou des accessoires

Ces ateliers ont lieu à mon atelier mais aussi dans différents endroits de la ville et visent autant à créer des moments d’échange et de partage qu’à transmettre des savoir-faire et à sensibiliser aux questions environnementales dans le domaine créatif.

Atelier proche des transports en commun de Besançon. EUR.

Atelier Réna 11 Rue des Vieilles Perrières

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté serena.moglia@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03 18:00:00

fin : 2024-10-03 20:00:00



