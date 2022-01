Ateliers autour des émotions Pluduno, 10 février 2022, Pluduno.

Ateliers autour des émotions Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno

2022-02-10 – 2022-02-10 Médiathèque 8 Place Abbé Oléron

Pluduno Côtes d’Armor Pluduno

C’est quoi une émotion ? Quelle émotion vis-tu ? Que ressent-on lorsque l’on vit telle ou telle émotion ? Comment telle émotion peut naître ?

Si votre enfant se pose ces questions, l’atelier créé par l’association A.N.S.E.M.B.L.E est fait pour lui/elle !

Différents espaces ont été imaginés afin de répondre au mieux à ces questionnements et de façon ludique !

Vous trouverez :

– des jeux sur les émotions pour mieux se connaître,

– des activités qui défoulent ou qui apaisent,

– des espaces où on peut créer et partager ses envies.

Il est aussi possible que le parent participe à l’activité.

Intervenantes : Estelle Hervé Guillemot et Houria Lesbet.

Nous vous attendons à la médiathèque le jeudi 10 février à 10h pour les 4-7 ans, puis à 14h pour les 8-10 ans.

Inscription obligatoire

mediatheque@pluduno.fr +33 2 21 61 00 15

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno

