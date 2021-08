Stenay Musée de la Bière Meuse, Stenay Ateliers autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire » Musée de la Bière Stenay Catégories d’évènement: Meuse

### Des ateliers pour les enfants, en lien avec l’exposition « Vernaculaire extraordinaire », sur le petit patrimoine lorrain, à réaliser en autonomie seront proposés en continu durant le weekend. – **Colorisation de cartes postales anciennes** : À l’aide de différents outils (crayons de couleurs, craies grasses, feutres, etc.) redonnez des couleurs aux images en noir et blanc des villages d’autrefois. – **Jeux de cartes « Construit ton village »** : Dans votre main des cartes « Matériaux » et « Constructions » vous aideront à bâtir votre village mais attention aux cartes « Bombardement » et « Épidémie » de vos adversaires ! Heureusement vous aurez aussi de quoi vous défendre pour finir votre village avant les autres.

Gratuit. Entrée libre.

Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay Meuse

