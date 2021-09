Kirchheim Kirchheim Bas-Rhin, Kirchheim Ateliers autour de la parentalité Kirchheim Kirchheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kirchheim

Ateliers autour de la parentalité 2021-09-18

Kirchheim Bas-Rhin “La boîte à outils : Comprendre mon enfant dans tous ses états.

Aider mon enfant à respecter les règles de vie.

Développer les potentiels de mon enfant.” Animé par Christel BRICKA, éducatrice spécialisée, formée à

l’approche Faber Mazlish et à la médiation.

3 modules sur 6 samedis matin, de 9h00 à 12h00 +33 3 88 04 12 66

