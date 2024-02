Ateliers Auto-Hypnose l’Estime de Soi! Sourire intérieur Figeac, mardi 19 mars 2024.

Ce cycle d’ateliers vous permettra d’apprendre et de pratiquer l’autohypnose dans un cadre sécurisé. Les ateliers et contenus proposés permettent votre progression sur une thématique particulière. Le présent cycle d’ateliers porte sur l’Estime de Soi. L’Estime de Soi correspond au regard que l’on porte sur soi et l’appréciation que l’on fait de sa valeur ou de sa propre importance. L’Estime de Soi définit notre capacité à s’engager efficacement dans l’action, notre façon de s’auto-évaluer et a un impact sur notre équilibre émotionnel. La confiance en soi, qui est l’histoire que l’on se raconte sur ce que l’on est ou non capable de réussir, n’est qu’une composante de l’Estime de Soi.

date du 1er atelier 19 mars puis jusqu’au 30 avril tous les 15 jours

sur inscription 100100 100 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 19:30:00

fin : 2024-03-19

Sourire intérieur Place champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie hypnosefigeac@gmail.com

