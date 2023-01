Ateliers au jardin « tressage » Paluel, 18 octobre 2023, Paluel Paluel.

Ateliers au jardin « tressage »

Chemin des Falaises Clos des fées Paluel Seine-Maritime Clos des fées Chemin des Falaises

2023-10-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-10-18

Clos des fées Chemin des Falaises

Paluel

Seine-Maritime

Paluel

Les jardiniers du clos des fées, David et Kévin, vous proposent un atelier « tressage »

La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation.

Prévoir paire de gants et sécateurs.

2 dates : samedi 7 octobre à 10h et mercredi 18 octobre à 14h.

Les jardiniers du clos des fées, David et Kévin, vous proposent un atelier « tressage »

La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation.

Prévoir paire de gants et sécateurs.

2 dates : samedi 7 octobre à 10h et mercredi 18 octobre à 14h.

accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr +33 2 35 99 25 46 http://www.leclosdesfees-village.fr/

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel

dernière mise à jour : 2023-01-17 par