Paluel Seine-Maritime Paluel Découvrez la taille des arbres fruitiers. Atelier animé par les jardiniers du Clos des Fées, David et Kevin.

La participation à l’atelier est gratuite.

Découvrez la taille des arbres fruitiers. Atelier animé par les jardiniers du Clos des Fées, David et Kevin.

La participation à l'atelier est gratuite.

2 dates : jeudi 10 février à 14h / samedi 19 février à 10h

accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr +33 2 35 99 25 46 http://www.leclosdesfees-village.fr/

