Jardin monastique de plantes médicinales, le samedi 4 juin à 14:00

Atelier 1 : Réalisation d’oiseaux en papier imprimé, montés sur fil souple (à emporter) Atelier 2 : Réalisation de plumes en tissu et montage de mobiles (à emporter) Atelier 3 : Découverte des senteurs du jardin. Un espace ludique de reconnaissance des odeurs des plantes aromatiques. Les ateliers débuteront à 14h00, le nombre de participants est limité à 4 par séquence d’environ 30 minutes chacune ( 6 séquences sont programmées pour chaque atelier) : la participation est gratuite. Enfants à partir de 6 ans. Création d’oiseaux et de mobiles de plumes Jardin monastique de plantes médicinales Rue de la 1ère Division Blindée, Eschau, Bas-Rhin, Grand Est Eschau Bas-Rhin

