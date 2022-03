Ateliers au Jardin du château de Cadillac Jardin du château de Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Jardin du château de Cadillac, le dimanche 5 juin à 13:30

Venez profiter du cadre de ce magnifique jardin pour découvrir de nombreux ateliers ! **Au programme :** – atelier cueillette de plantes urbaines avec restitution culinaire ; – atelier recyclage et bio-déchets ; – et d”autres ateliers à venir prochainement… Un spectacle musical pour petits et grands aura également lieu à 16h30. Venez profiter des ateliers dans le magnifique jardin du château ! Jardin du château de Cadillac Rue Cazeaux-Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac Gironde

2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00

