du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique Jean-Marie Pelt Des ateliers pour petits et grands seront proposés sur les questions suivantes : Quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les végétaux ? Comment les plantes s’adaptent-elles ? Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100, rue du Jardin Botanique, Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T18:00:00

Lieu Jardin botanique Jean-Marie Pelt Adresse 100, rue du Jardin Botanique, Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Ville Villers-lès-Nancy

