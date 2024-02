Ateliers Atelier « circle song exploration »organisés par l’association Nessgig Château-Chervix, lundi 11 mars 2024.

Atelier « circle song exploration ».

La pratique du « circle song » s’est développée autour du chanteur-improvisateur Bobby McFerrin aux Etats-Unis dans les années 80-90. Il s’agit, à partir d’improvisations vocales, de créer et vivre des instants musicaux uniques. L’animatrice-enseignante en chant de l’association, Nathalie Cagnon, vous guide dans cette exploration. L’atelier a lieu à la Maison des Associations de Château-Chervix, le lundi.

Inscriptions le jour-même. Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous voulez en savoir plus, contactez Nathalie au 05 55 09 99 34 ou laissez un mot via la messagerie . Pour connaître l’association et ses autres activités https:// nessgig.jimdosite.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 10:00:00

fin : 2024-03-11 11:30:00

place de l’église

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine nessgig87@gmail.com

