Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Ateliers arts plastiques ou couture enfants / un été à la mer Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Ateliers arts plastiques ou couture enfants / un été à la mer Lons-le-Saunier, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Lons-le-Saunier. Ateliers arts plastiques ou couture enfants / un été à la mer 2021-07-05 – 2021-07-30 Atelier Marguerite Emoi 4 Rue des Cordeliers

Lons-le-Saunier Jura EUR 25 85 Sur réservation – fabrication d’objets couture ( lingettes, panières de rangement etc) – expo tout le mois de juillet à l’atelier Accueil Sur réservation – fabrication d’objets couture ( lingettes, panières de rangement etc) – expo tout le mois de juillet à l’atelier

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Étiquettes évènement : Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Atelier Marguerite Emoi 4 Rue des Cordeliers Ville Lons-le-Saunier lieuville 46.67475#5.55533