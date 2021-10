Villenave-d'Ornon Médiathèque Les Etoiles Gironde, Villenave d'Ornon Ateliers arts plastiques Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Création d’une boule de Noël. —————————– ### Pour public enfant de 3-6 ans Originaire de la région bordelaise, Chrystelle Fontenoy est diplômée d’une licence en histoire de l’art et archéologie à l’université Michel de Montaigne de Bordeaux en 1999. Après des études en histoire de l’art et en conservation restauration de peintures, elle s’est tournée vers l’enseignement artistique.

Gratuit • Réservation obligatoire

Animé par Chrystelle Fontenoy Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T10:45:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T11:45:00

