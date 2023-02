Ateliers arts plastiques, attrape rêve, et atelier création et découverte sonore Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Lot Lundi 20 février 2022, de 10h à 11h et de 14h à 16h

Lecture et atelier Pop-up

Après une lecture et un temps d’échange autour de la part du rêve dans le quotidien des plus jeunes, créez en famille le

poster pop-up de vos rêves !

Pour qui : de 2 à 4 ans le matin et 5 à 12 ans l’après-midi. 8 enfants maximum

Tarif ; gratuit Sur réservation au 06.17.14.50.02

Présenté par : L’association LoCollective et l’Astrolabe Grand-Figeac Mardi 21 février 2022, de 10h00 à 12h30

Cajarc Médiathèque Françoise Sagan, Atelier écriture Mais tu rêves

Cajarc Ancienne gare de Cajarc, 18 avenue de la gare

Mais tu rêves ! Redescends ! Sois réaliste ! Qui n’a jamais fait face à ce genre de remarques à l’annonce d’un projet audacieux peut-être un peu fou, mais qui nous donnerait envie de nous engager corps et âme pour le réaliser ? Le quotidien et ses impératifs ne laisse bien souvent que peu de place à nos

envies profondes. Le temps d’un atelier d’écriture, nous serons

réalistes en demandant l’impossible !

Pour qui : à partir de 11 ans. 10 personnes • Tarif : gratuit

Sur réservation au 06.51.73.01.57

Présenté par : L’associaton LoCollective Atelier Création et découverte sonore, Création/improvisation sonore

Mardi 21, Mercredi 22et Jeudi 23 février 2023 de 10h à 12h

Arts & Scène, centre d’enseignement artistique, Cajarc

Partons à la découverte de vos mondes imaginaires musicaux. À l’aide d’instruments de musique, inventons des « tableaux sonores » où le son et le silence se rencontrent afin de créer le paysage sonore de vos rêves !

Pour qui : de 6 à 11 ans, places limitées à 8 personnes

Tarif : 15€ pour les 3 séances

Réservation auprès de l’association LoCollective au 06.17.14.50.02

Présenté par l’association Arts & Scène en partenariat avec

l’association LoCollective Dans le cadre du festival graines de moutards viens rêver et créer….!!! LOCOLLECTIVE/ASTROLABE

Cajarc

