ATELIERS ARTISTIQUES Place Martin Luther King, 24 juin 2022, Lille.

ATELIERS ARTISTIQUES

du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin à Place Martin Luther King

Esprit Freestyle vous propose deux ateliers de découverte culturelle. Nous vous invitons à découvrir le light-painting, une discipline où nous photographons des dessins créés avec des mouvements de lumière. Nous vous invitons également à découvrir la danse urbaine. Il s’agit ici de danser en utilisant son environnement (arrêt de bus, lampadaire, etc) et de le mettre en valeur sur une chorégraphie très simple. Ouverts à tous et gratuits, nous vous y attendons nombreux au coeur du quartier Lille-Sud !

Entrée libre et gratuite

L’association Esprit Freestyle vous propose deux ateliers artistiques. Venez découvrir la pratique du light-painting, discipline alliant photographie et mouvement de lumière, et la danse urbaine.

Place Martin Luther King Quartier Lille-Sud Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T13:30:00 2022-06-24T16:30:00;2022-06-25T13:30:00 2022-06-25T16:30:00;2022-06-26T13:30:00 2022-06-26T16:30:00