Ateliers artistiques parents/enfants Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Ateliers artistiques parents/enfants Centre social et culturel Le Puzzle, 27 avril 2022, Mérignac. Ateliers artistiques parents/enfants

Centre social et culturel Le Puzzle, le mercredi 27 avril à 10:00

Ateliers animés par Sophie Canu pour réaliser une fresque collective sur la base des ateliers d’écriture sur la question de l’amitié. Sur inscription au 05 56 12 17 80 ou [puzzle.administratif@orange.fr](mailto:puzzle.administratif@orange.fr) Rendez-vous pour un atelier artistique en famille le mercredi 27 avril de 10h à 12h au Centre social et culturel Le Puzzle. Centre social et culturel Le Puzzle Rue Jean Giono 33700 Mérignac Mérignac Le Grand Louis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Centre social et culturel Le Puzzle Adresse Rue Jean Giono 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Departement Gironde

Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Ateliers artistiques parents/enfants Centre social et culturel Le Puzzle 2022-04-27 was last modified: by Ateliers artistiques parents/enfants Centre social et culturel Le Puzzle Centre social et culturel Le Puzzle 27 avril 2022 Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde