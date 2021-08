Béziers Scène de Bayssan Béziers, Hérault Ateliers artistiques par Céline Pialot – Exposition “À Ciel Ouvert” Scène de Bayssan Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Ateliers artistiques par Céline Pialot – Exposition “À Ciel Ouvert” Scène de Bayssan, 18 septembre 2021, Béziers. Ateliers artistiques par Céline Pialot – Exposition “À Ciel Ouvert”

le samedi 18 septembre à Scène de Bayssan

Céline PIALOT, ateliers (1h30) le samedi 18 septembre. 10h30-12h : Empreintes (prises d’empreintes), dessin. 14h-15h30 : Vitraux Végétaux. 16h-17h30 : Insectes en argile.

Sur inscription auprès de la billetterie

Ateliers de Céline Pialot dans le cadre de l’exposition “À Ciel Ouvert”. Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500, Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Scène de Bayssan Adresse Route de Vendres, 34500, Béziers Ville Béziers lieuville Scène de Bayssan Béziers