Ateliers artistiques- Nature sous un autre angle Athis-Val de Rouvre, 17 novembre 2021, Athis-Val de Rouvre.

“Nature sous un autre angle” est un projet de résidence artistique sur l’Espace Naturel Sensible du Département “Roche d’Oëtre et Gorge de la Rouvre”, plus précisément, il se situera au niveau du site de la Maison de la Rivière et du Paysage de Bréel.

Il est né d’un partenariat entre le CPIE 61 des Collines Normandes et 2angles, dans le cadre de l’appel à projet “Territoires Ruraux – Territoires de Culture” lancé par la DRAC-Normandie.

Ces ateliers seront l’occasion de créer des sculptures végétales.

contact@cpie61.fr +33 2 33 64 29 51 https://www.2angles.org/trtcaucpie61

