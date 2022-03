Ateliers artistiques Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Maison éco-paysanne, le dimanche 5 juin à 14:00

Atelier de fabrication de papier végétal, par l’artiste Sylvie Forcioli. Dimanche à 14h, 15h30 et 17h. Adultes et enfants à partir de 7 ans. Sur réservation. Atelier impression de monotypes avec presse par l’artiste Sophie Petitpré. Tout public, en continu dimanche de 14h à 18h, sans réservation. Atelier cyanotype par l’équipe de la Maison éco-paysanne. Tout public, en continu dimanche de 14h à 18h, sans réservation.

Adultes 3 €, enfants 6-18 ans 1 €, moins de 6 ans gratuit. Visite de la Maison éco-paysanne et autres activités inclus.

Découvrez des techniques artistiques et créez des œuvres sur le thème du végétal, avec des artistes professionnels ! Pour adultes et enfants. Maison éco-paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

