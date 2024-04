ATELIERS ARTISTIQUES La Chapelle-de-Bragny, lundi 22 avril 2024.

L’Académie des Arts osés vous proposent des ateliers de découverte et de pratique artistique basés sur les Arts du Cirque, le théâtre, la danse, le dessin, les Arts plastiques, découverte d’instruments. Les séances sont encadrées uniquement par des artistes professionnels et destinés à tous types de public.

Activité Cirque sous chapiteau et activités manuelles, suivant la météo, en extérieur dans le parc ou dans l’Abriculture.

Pique nique et Bar associatif sur place.

Plusieurs cessions sur l’année

Académie pluridisciplinaire

du 22 au 26 avril

du 28 octobre au 1er novembre

à partir de 6 ans 10€ le matin ou 20€ la journée ou 50€ la semaine.

de 10h/ 12h 14h/17h

Baby cirque le 27 avril 2024, à partir de 3 ans de 11h à 12h 10€ la séance

Cours adulte Cirque les 27 avril et 1er juin, de 14h à 16h 15€ la séance 10 10 EUR.

72 Route d’Hauterive le Haut

La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté roulottes-en-chantier@orange.fr

