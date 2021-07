Lyon Salle Vicat,Campus Saint-Paul Métropole de Lyon Ateliers artistiques et manuels autour des arts plastiques, festival Music’Ly. Salle Vicat,Campus Saint-Paul Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Ateliers artistiques et manuels autour des arts plastiques, festival Music’Ly. Salle Vicat,Campus Saint-Paul, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon. Ateliers artistiques et manuels autour des arts plastiques, festival Music’Ly.

Salle Vicat, Campus Saint-Paul, le samedi 18 septembre à 14:00

Les Ateliers Laurencin ainsi que deux artistes de la MJC de Confluence réunissent leurs talents pour vous proposer un panel d’activités diverses. Venez créer, peindre, sculpter… avec les conseils avisés de nos intervenantes.

Entrée Libre

Venez dévoiler vos tableaux à travers trois ateliers artistiques : peintures murales, sculptures et travaux manuels Salle Vicat,Campus Saint-Paul 10 Place des Archives Lyon Perrache Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Vicat,Campus Saint-Paul Adresse 10 Place des Archives Ville Lyon lieuville Salle Vicat,Campus Saint-Paul Lyon