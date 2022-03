Ateliers artistiques (danses, contes, chants) avec Korriged Is Douarnenez, 19 mars 2022, Douarnenez.

Ateliers artistiques (danses, contes, chants) avec Korriged Is Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez

2022-03-19 – 2022-03-19 Port-musée Place de l’Enfer

Douarnenez Finistère

Dans le cadre du Printemps des Poètes : le Cercle celtique Korriged Is propose, tout au long de la journée, 12 ateliers pour découvrir ou perfectionner ses compétences autour du conte, du chant et de la danse : ateliers d’écriture et d’expression orale (slam), gwerz et chant à danser, danse contemporaine, pose de coiffe, danse bretonne. Et en prime, un avant-goût de Stagañ, le prochain spectacle des Korriged Is.

Petite restauration sur place.

Ateliers gratuits, accessibles avec un billet d’entrée au Port-musée :

Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 3,50€ / Famille 15 € (2 ad + 2 enfants mini)

Inscription et renseignement pour les horaires : www.korrigedis.bzh.

+33 2 98 92 65 20

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez

