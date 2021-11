Ateliers artistiques avec la maison de l’innovation Cantine numérique, 27 novembre 2021, Nantes.

2021-11-27 Entre le 15 novembre et le 10 décembre 2021, 15 ateliers d’une heure.

Horaire :

Le Groupe La Poste et sa filiale immobilière Poste Immo invitent l’art sur la palissade du chantier de la maison de l’innovation ! Une fresque jamais vue, une nouvelle méthode de création artistique… Une fresque 100 % participative réalisée à partir des restes de peintures non utilisées. Participez aux ateliers animés par des artistes de la région et exprimez-vous sur cette palissade de plusieurs mètres de long. Découvrez le projet et rencontrez les artistes Cécile Aurégan, Physalis, Fred Mazère et le collectif La Douceur le temps d’un atelier sur la pause déjeuner ou le samedi après-midi. Entrez dans leurs univers, laissez libre court à votre créativité et passez un moment plein de bonne humeur !

Cantine numérique adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes