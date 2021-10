Ateliers Archinomade – médiation et découverte des enjeux de l’architecture École nationale supérieure d’architecture de Nancy, 16 octobre 2021, Nancy.

Ateliers Archinomade – médiation et découverte des enjeux de l’architecture

le samedi 16 octobre à École nationale supérieure d’architecture de Nancy

### Samedi 16 octobre 2021, à l’occasion des journées nationales de l’architecture, l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy accueillera le public jeune ou moins jeune curieux d’architecture. Six ateliers d’expérimentation adaptés à tout âge seront déployés et animés par des étudiants et diplômés de l’école d’architecture de Nancy. Ces ateliers explorent des thématiques liées aux enjeux de notre société contemporaine et sous le signe du “vivre ensemble” : l’écologie et le réemploi, les formes innovantes d’habitat, la place de l’habitant ou de l’usager de l’architecture, la fonction du végétal dans l’aménagement du territoire, le devenir du patrimoine, l’histoire et les grandes figures de l’architecture. Toutes ces notions sont traitées par l’expérimentation, la construction, la découverte, le jeu. Visites, expositions et projections seront également proposées dans l’école. **La participation à ces ateliers est sur inscription obligatoire. **[**S’inscrire ici**](http://www.nancy.archi.fr/fr/jna2021archinomade.html) Les six ateliers proposés : **1. Atelier Architecture des Villes** Il s’agit de jouer à l’urbaniste et réorganiser les quartiers, les parcs et les rues d’une ville, d’un village ou un paysage sur une carte à grande échelle pour aborder de façon ludique les questions liées à la réhabilitation, l’aménagement du territoire, les modes de circulation, la transition écologique en architecture, sans oublier la place de l’homme, la qualité de vie et l’enjeux du vivre ensemble et des lieux partagés. **2. Architecture Empilée** L’objectif est d’orienter les étages d’un immeuble, organiser les espaces d’un habitat, le placement des fenêtres et des murs en fonction de l’orientation du bâtiment, des ses usages, de la lumière et de l’ensoleillement tout en conservant l’équilibre de l’ensemble. L’atelier s’accompagne de références architecturales des tours et des architectures évolutives s’adaptant à différents usages et contexte. **3. Architecture Textile** L’atelier fait découvrir et expérimenter le principe des structures tendues en architecture avec des éléments de différentes échelles. Il invite à construire des abris inspirés des peuples amérindiens et fait découvrir l’application des structures tendues dans l’architecture contemporaine. **4. Echelles d’architecture** Prendre conscience des différentes échelles de représentation, de la chambre à l’échelle urbaine, voilà l’enjeu de cet atelier qui propose d’utiliser des codes de comparaison facilement assimilables ainsi que des références et des fondamentaux des connaissances architecturales comme le Nombre d’or, le Modulor ou encore l’homme de Vitruve. **5. Quelle architecture suis-je** L’atelier propose d’enquêter sur des habitats du monde par le jeu en associant des photographies d’architectures, de plans, de matériaux, de localisation à la découverte de styles d’architectures, des modes constructifs et des mouvements architecturaux qui ont marqués leur temps. **6. Atelier Modulab** Cet atelier propose de composer de manière ludique un paysage urbain “tamponné” à partir de matrice en linogravure, conçu spécialement par la galerie Modulab. En partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine. *En savoir + Les modules Archinomade sont des ateliers mobiles de découverte de la culture architecturale de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy conçus avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de son projet de refondation du pacte républicain par l’accès à la culture et le rayonnement national au profit de tous. Ces ateliers de médiation architecturale proposent la déclinaison nomade de plusieurs ateliers précédemment présentés au grand public lors des éditions de la Folle journée de l’architecture, événement créé par l’école d’architecture de Nancy. Archinomade est un dispositif qui peut être accueilli par les établissements scolaires et les collectivités locales des territoires de la région Grand Est dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle en architecture

Entrée gratuite sur isncription – présentation du passe sanitaire pour toute personne de 12 ans et plus.

Journées nationales de l’architecture

École nationale supérieure d’architecture de Nancy 2 rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Nancy Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00