**Divers artisans partenaires de l’abbaye vous feront découvrir leur savoir-faire.** Marine Guillier (association Brebislaine) est passionnée de moutons, et particulièrement des races anciennes. Elle récupère la laine de nos moutons d’Ouessant après chaque tonte, et en fait de magnifiques sacs à main, toisons feutrées,… Elle vous expliquera le travail de la laine (tonte, tri, lavage, cardage, filage) et animera des ateliers bracelets pour enfants, et filage de laine au fuseau corse pour les plus grands. Eric Monchâtre, apiculteur (Le rucher de Lou), a installé une partie de ses ruches dans le verger de l’abbaye. Ce grand passionné d’abeilles vous partagera les secrets de leur vie, de la production de miel, et de la fabrication des produits qui en dérivent (bonbons, pain d’épices Bio, nougat, produits cosmétiques Bio). Il vous fera également découvrir sa gamme de savons « Le goût du miel ».

Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00