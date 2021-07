Ateliers animés sur le thème du réchauffement climatique aux Archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil Archives départementales du Val-de-Marne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Créteil.

Ateliers animés sur le thème du réchauffement climatique aux Archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales du Val-de-Marne

Le pouvoir absorbant des sols, l’intérêt de la végétalisation en ville et l’effet Albédo n’auront plus de secret grâce aux ateliers encadrés par un animateur scientifique. En lien avec l’exposition temporaire présentée actuellement aux archives départementales de Créteil, « +2°C? Les Val-de-Marnais, le Climat et l’environnement. Episode 1 : 1780-1945 », ces ateliers permettront aux plus jeunes de comprendre les enjeux liés à la composition des sols et à l’intérêt de la végétalisation en ville.

Participation libre dans la limite des places disponibles, réservation sur exploreparis.fr :

Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00