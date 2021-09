Le Moule Musée départemental Edgard Clerc Guadeloupe, Le Moule Ateliers amérindiens au musée Musée départemental Edgard Clerc Le Moule Catégories d’évènement: Guadeloupe

Atelier Poterie : modelage avec les techniques amérindiennes : masses, plaques, colombins (à partir de 8 ans) Atelier confection d’un séchoir solaire à l’aide de matériaux de récupération (aluminium, carton, verre, plastique) construire un séchoir destiné à sécher les denrées alimentaires. (tout public) Atelier confection bâton de pluie et usages : instrument de percussion végétal utilisé par les amérindiens pour faire venir la pluie. Bruit produit ressemblant à la pluie. Atelier plâtre : réalisation d’un pétroglyphe en plâtre (à partir de 10 ans) ateliers amérindiens : poterie, séchoir solaire, bâton de pluie, plâtre, au musée Musée départemental Edgard Clerc 440 route de la Rosette, 97160 Le Moule Le Moule Guadeloupe

